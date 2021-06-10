Преображенский парк в Академическом победил в голосовании за благоустройство

Преображенский парк в Академическом районе стал победителем голосования по выбору общественной территории, которую будут благоустраивать в рамках нацпроекта. За концепции преображения парка – их было представлено две – проголосовали больше 77,5 тысячи человек.

«Хочу выразить искреннюю признательность всем, кто отдал свой голос за Преображенский парк. Эта территория с самого начала задумывалась как любимое место отдыха всех горожан и гостей Екатеринбурга. Это уникальная территория – и по масштабам, и по тем идеям, которые уже в ней воплощаются – взять лучшее от красоты уральской природы, от комфорта и продуманности нью-йоркского Центрального парка, от лучших ландшафтных и дизайнерских технологий, которые существуют сейчас в мире. Благодаря вам мы сделали большой шаг к созданию той городской среды, которая будет радовать всех нас круглый год и, без сомнения, Преображенский парк станет одним из лучших парков в России», – отметил куратор территории, депутат заксобрания региона, член совета директоров «РСГ-Академическое» Виктор Маслаков.

Как напоминает «Новый День», голосование шло с конца апреля до конца мая. Больше месяца екатеринбуржцы выбирали, какой из проектов достоин федерального финансирования. Победитель получит средства из бюджета, благодаря чему уже в следующем году начнется ускоренное развитие и благоустройство Преображенского парка, который раскинулся на территории почти 50 гектаров. Девелопер района – «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС») создавал пространство с нуля. Сейчас в парке есть необходимая стартовая инфраструктура – создан многоуровневый ландшафт с перепадами высот, вело-пешеходный маршрут, плотина и благоустроенная набережная реки Патрушихи, зоны для активного отдыха детей и взрослых, смотровые площадки. Зимой здесь действует крупнейший открытый каток на льду пруда с видом на храм Святых Божиих Строителей. Еще две популярные локации – скульптуры Северного оленя и Птицы Счастья, инкрустированной уральскими самоцветами.

Преображенский парк уже стал любимым местом для прогулок, отдыха и фотосессий горожан, но будет еще лучше после проведенного благоустройства. Архитекторы бюро Archinform разработали концепцию развития рекреационного пространства, которая основана, в том числе, на результатах социологических исследований.

Екатеринбург, Елена Сычева

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