Жители Академического борются за то, чтобы благоустройство Преображенского парка продолжили в 2023 году

Жители Академического добиваются, чтобы Преображенский парк вновь поучаствовал в голосовании за территорию, которую благоустроят за счет федерального бюджета в 2023 году. Сейчас в списке мэрии – 9 аллей и скверов, но среди них нет Преображенского. Однако его можно вписать в графу «Другое», и жители района в домовых чатах и соцсетях активно призывают сделать это.

Ранее Преображенский парк уже выигрывал подобное голосование за благоустройство: за концепцию развития территории проголосовали более 77,5 тысячи человек. Работы должны начаться в 2022 году, деньги выделит федеральный бюджет. Но есть нюанс. По проекту благоустроить планируют лишь 15 гектаров парка из 30 – территорию от улицы Чкалова до улицы Мехренцева. Там появится освещение, лавочки, дорожки и прочие элементы комфортной среды. А вот по второй половине парка – вопрос. Хотя к Универсиаде и 300-летию Екатеринбурга весь Преображенский парк должен быть готов, сейчас конкретных планов нет.

Между тем на сайте мэрии Екатеринбурга до 17 декабря продолжается сбор предложений горожан по благоустройству парков, скверов и аллей в 2023 году. В основном списке – 9 территорий, Преображенского парка среди них нет. В пресс-службе мэрии Екатеринбурга «Новому Дню» пояснили, что парк не вошел в основной список именно потому, что ранее он уже выигрывал аналогичное голосование.

«За парк было отдано больше всего голосов, и благоустройство начнется в 2022 году. Именно поэтому его нет в предложениях», – прокомментировали в горадминистрации.

Но в пустой строке «Другое» горожане могут указать любую общественную территорию, в том числе и Преображенский. Если она наберет больше голосов, чем основной список, то территория войдет в топ-5. Впоследствии из этих пяти претендентов голосованием выберут победителя, который получит федеральное финансирование в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2023 год.

«В шорт-лист действительно могут попасть территории, которые горожане укажут в графе «Другое». Писать можно все что угодно. Главное, чтобы это была именно общественная территория, а не двор или территория предприятия, например. Других критериев нет», – пояснили в мэрии Екатеринбурга.

Жители Академического в последнюю неделю устроили настоящий флешмоб. В соцсетях, домовых чатах рассылается ссылка на сайт горадминистрации, где проходит сбор мнений. Люди просят выбрать «Другое» и вписать Преображенский парк, чтобы он мог войти в число пяти финалистов и побороться за финансирование на 2023 год.

Преображенский парк уже и сегодня стал центром притяжения для жителей всего Академического, который застраивает девелопер «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС»). Сейчас в парке есть необходимая стартовая инфраструктура – создан многоуровневый ландшафт с перепадами высот, вело-пешеходный маршрут, плотина и благоустроенная набережная реки Патрушихи, зоны для активного отдыха детей и взрослых, смотровые площадки. Зимой здесь действует крупнейший открытый каток на льду пруда с видом на храм Святых Божиих Строителей. Еще две популярные локации – скульптуры Северного оленя и Птицы Счастья, украшенной уральскими самоцветами.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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