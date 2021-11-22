В Екатеринбурге начался опрос по выбору парка, который будут благоустраивать

В Екатеринбурге начался опрос горожан о том, какую территорию необходимо благоустроить в первую очередь за счет федеральных средств. Сейчас в списке 9 парков, но горожане могут предложить свой вариант. Голосование продлится до 17 декабря. Пять победителей войдут в шорт-лист, как сообщил сегодня на пресс-конференции зампредседателя комитета благоустройства администрации Виктор Юровицкий, из этой пятерки весной следующего года выберут победителя. Скорее всего, следующее голосование будет идти через «Госуслуги».

Сейчас предлагается проголосовать за один из следующих вариантов:

парк «имени 50-лет ВЛКСМ» в границах улиц Ясная, Шаумяна, Чкалова в Ленинском районе;

парк в границах улицы Патриса Лумумбы, переулка Сухумского, улицы Аптекарской и переулка Коллективного в Чкаловском районе;

сад имени Ф. Энгельса в границах улиц Малышева, Бажова, Энгельса в Октябрьском районе;

летний парк «Уралмаш» в границах улиц Машиностроителей, Кировградской, Красных Борцов в Орджоникидзевском районе;

парк имени Блюхера в границах улиц Блюхера, Флотской, Милицейской, переулка Шадринского;

парк 50-летия Советской власти (Метеогорка);

сквер на улице Ферганской;

аллея на улице Седова;

парк «7 Ключей».

Ранее по программе «Формирование комфортной городской среды» в Екатеринбурге благоустроили сквер у оперного театра, набережную Исети от улицы Малышева до улицы Куйбышева, парк Зеленая Роща, а также парк имени XXII Партсъезда. В следующем году начнется благоустройство парков – победителей голосования этого года: аллея в Солнечном и Преображенский парк в Академическом.

Как сообщал «Новый День», в Екатеринбурге могут впервые в России запустить общественный контроль за господрядами при работах по благоустройству. Власти и общественники уже предварительно договорились, идет выбор территории – дендропарк на Мира или Преображенский парк. Что это за проект и зачем он нужен и власти, и бизнесу, и обществу, «Новому Дню» рассказала его инициатор и руководитель «Трансперенси Интернешнл – Россия» (организация признана иноагентом) в Екатеринбурге Екатерина Петрова.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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