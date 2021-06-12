На севере Свердловской области жуткое ДТП: погибли 4 человека

Полиция устанавливает обстоятельства смертельной аварии, которая случилась сегодня утром возле поселка Атымья – на границе Свердловской области и ХМАО. На трассе столкнулись две легковые машины, в результате погибли 4 человека. По разным данным, среди погибших один или два ребенка. Еще пять участников ДТП получили различные травмы, сейчас им оказывается медицинская помощь.

По информации пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области, сообщение об аварии поступило в дежурную часть полиции Ивделя в 11:25 из ОМВД города Советский.

«Из первоначальной информации следовало, что при столкновении двух легковых автомобилей «Ниссан Кашкай» и «Джили» на трассе Ивдель – Югорск примерно в 10 км от границы Свердловской области и ХМАО имеются пострадавшие, про погибших не сообщалось. В реальности ситуация оказалась драматичнее. Оба транспортных средства имеют номера 86 региона, это ХМАО. Одна машина из Приобья, вторая из Сургута. Более подробные и точные обстоятельства сейчас устанавливают представители МВД. По итогам начавшейся проверки полиция Ивделя примет обоснованное процессуальное решение», – сообщил представитель полицейского Главка Валерий Горелых.

По его словам, на месте происшествия работает следственно- оперативная группа под руководством начальника территориального ОВД Михаила Животникова и нарядов ГИБДД, которые регулируют движение транспортных потоков в объезд эпицентра аварии.

«По предварительным данным, в результате погибло четыре человека, в том числе ребенок. Еще пятеро, включая двоих детей, получили травмы. Часть пострадавших госпитализируют в ближайшие медучреждения, которые находятся в Ханты-Мансийском автономном округе. Части – медпомощь оказана на месте», – сообщает ДИП губернатора Свердловской области.

От полиции поступила информация, что в ДТП погибло двое детей. Губернатор Куйвашев дал поручение минздраву оказать необходимую помощь пострадавшим.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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