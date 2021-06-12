Подробности смертельной аварии на трассе Ивдель – Югра: в машинах были семьи с детьми из ХМАО

Полиция установила личности погибших и пострадавших в автокатастрофе на трассе Ивдель – Югра. ДТП случилось сегодня утром возле поселка Атымья, недалеко от границы Свердловской области и ХМАО.

В результате столкновения автомобилей «Ниссан Кашкай» и «Джили» погибли двое взрослых и два ребенка – мальчик 11 лет и девочка 8 лет. Все погибшие находились в японской иномарке, в этой машине чудом выжила только девочка 14 лет. Водитель и пассажиры «Джилли» – двое взрослых и две девочки 11 и 9 лет получили тяжелые травмы. Пострадавшие были доставлены в центральную больницу Югорска.



Подробности страшной аварии рассказал пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. По предварительной версии, причиной аварии стал выезд автомобиля «Ниссан Кашкай» на встречную полосу. В обеих машинах находились жители ХМАО – семьи с детьми. Водитель и пассажиры «Джили» прилетели самолетом в Екатеринбург из отпуска в Абхазии и возвращались домой. Вторая семья наоборот направлялась на отдых.

«Все погибшие находились в салоне японской машины, они получили несовместимые с жизнью травмы и скончались на месте дорожной катастрофы. Это гражданин Рябчук, 1962 года рождения, управлявший иномаркой. Пассажиры: мальчик Федор 2009 года рождения, девочка Анна 2012 года рождения и гражданка Андрон 1966 года рождения. Среди чудом выживших в «Ниссане» – девочка Анастасия 2006 года рождения. Она находится в тяжелом состоянии, у нее перелом бедер и костей таза. Также среди раненных водитель «Джили» гражданин Телемисов 1984 года рождения, у него множественные переломы и различные травмы. А также две девочки – Алина, 2009 года рождения и Камила 2011 года рождения, у которой очень серьезные травмы. У пятой пострадавшей гражданки Павловой 1971 года рождения, врачи диагностировали перелом предплечья и рваные раны кисти», – сообщил Горелых.

Сейчас полицейские просматривают съёмки с камеры видеорегистратора, который стоял в одной из машины, а также отрабатывают различные версии ДТП, в том числе связанные с возможной неисправностью автомобиля и состоянием здоровья водителя. Следователи полиции назначили автотехническую экспертизу.

По итогам выяснения всех обстоятельств ДТП будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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