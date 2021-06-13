На Урале возбуждено уголовное дело по факту ДТП на границе с ХМАО

Сотрудники следственного подразделения отдела полиции Ивделя возбудили уголовное дело по факту ДТП возле поселка Атымья в Пелымском округе. В результате столкновения двух легковых автомобилей погибли четыре человека, в том числе двое детей, еще пять получили тяжелые травмы.

Как сообщил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, дело возбуждено по части 5 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшие по неосторожности гибель двух и более людей». Санкции статьи – наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет либо лишение свободы на срок до семи лет.

Утром 12 июня автомобиль «Ниссан Кашкай» по неустановленной пока причине выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Джили». В обеих машинах находились семьи с детьми – одна ехала на отдых, вторая возвращалась домой из отпуска в Абхазии. В салоне японской иномарки находились 58-летний мужчина (водитель), 54-летняя женщина и трое детей. Из этой машины чудом выжила только 14-летняя девочка. За рулем «Джили» был 36-летний мужчина, рядом с ним находились 39-летняя женщина и две девочки 9 и 11 лет. Все пострадавшие были доставлены в центральную больницу Югорска.

В МВД призвали автомобилистов соблюдать правила ПДД и напомнили, что только за последние три дня на территории Среднего Урала в дорожных авариях погибли 13 человек, из них двое детей.

Пелым, Ангелина Сергеева

Пелым. Другие новости 12.06.21

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