Куйвашев про открытие дополнительных коек под Covid-19: «Да, рост идет, и с этим нам надо жить»

Губернатор Евгений Куйвашев на заседании заксобрания подтвердил, что в области снова открываются дополнительные койки для лечения больных коронавирусом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вопрос задал депутат Виктор Бабенко, которого интересовало конкретное лечебное учреждение: госпиталь ветеранов войн. По словам Бабенко, ветераны уже спрашивают его, не скажется ли это на оказании им плановой помощи.

Число дополнительных перепрофилированных коек губернатор не назвал, но обрушился с критикой на депутатов, которые не поставили прививки. «У нас всего 524 тысячи человек привились, на вчерашний день. А надо полтора миллиона. Единственный способ победить эту болезнь – обязательно поставить прививку. Да, рост идет, и с этим нам надо жить. Почему мы не бережем свое здоровье и наших близких? Я вот уже второй-второй раз привился, и стою тут перед вами живой и здоровый, пока, – заявил губернатор. – То, что открываются дополнительные койки, – это правда. Да, это правда. Но прививка – единственный способ спастись от болезни».

Он также предложил замгубернатора Павлу Крекову организовать поголовную вакцинацию депутатов прямо сегодня вечером, после окончания заседания.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 16.06.21

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