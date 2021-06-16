Полицейские поймали стрелявшего из пистолета на детской площадке

В Екатеринбурге полицейские задержали мужчину, который накануне открыл стрельбу из пистолета на детской площадке во дворе дома на Спутников, 12. Как сообщили в пресс-службе УВМД города, им оказался ранее несудимый местный житель 1988 года рождения. Он работает начальником участка в одной из стройкомпаний Екатеринбурга.

«К месту происшествия незамедлительно были направлены группа немедленного реагирования, наряд Росгвардии, а также сотрудники уголовного розыска. По прибытии по указанному адресу правоохранители обнаружили во дворе мужчину с признаками сильного опьянения, который при виде полицейских бросил на землю предмет, конструктивно схожий с пистолетом Макарова. Дальнейшее исследование показало, что это охолощенный пистолет. Задержанный из хулиганских побуждений совершил не менее шести выстрелов в воздух. В результате его действий никто из окружающих не пострадал», – рассказали в полиции.

Тем не менее, в отношении прораба возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство с применением предметов, используемых в качестве оружия». Максимальное наказание – до семи лет лишения свободы. Задержанный арестован.

Напомним, несколько недель назад в Екатеринбурге другой мужчина открыл стрельбу с балкона из ружья. Сергей Болков палил по улице долгое время, попав в живот девятилетней девочке и в ногу росгвардейцу. Стрелявшим оказался бывший милиционер, который и прежде использовал оружие для стрельбы из окна. Кроме того, 20 лет назад он убил молодого человека, но суд признал это допустимой самообороной. В момент последнего эпизода стрельбы экс-милиционер был пьян. Сейчас он находится в СИЗО на время следствия. Росгвардеец был выписан на следующий день, а девочка, получившая тяжелые ранения, все еще находится в больнице, однако медики дают благоприятный прогноз.

Екатеринбург, Елена Сычева

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