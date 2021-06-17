Матч Россия – Финляндия в фан-зоне посмотрели почти 3 тысячи человек

Матч между сборными России и Финляндии в рамках Евро-2020 в фан-зоне «Екатеринбург-Арены» посмотрели почти три тысячи человек, передает корреспондент «Нового Дня». При этом, по сведениям агентства, административный ресурс применять не пришлось. «Никого специально туда не сгоняли, да и ни к чему сейчас это – статистика по коронавирусу растет. Так что все, кто пришли, пришли по собственному желанию. Людей было довольно много», – сказал источник в минспорта.

Внутри периметра центрального стадиона (в саму чашу никого не пускали) можно было не только посмотреть матч, который завершился победой российской команды, но и принять участие в разных активностях, включая фотосессию с футболистами – Дмитрием Сычевым (экс-нападающий «Спартака», «Локомотива» и «Марселя») и Дмитрием Хлестовым. Забавно, что когда фотографирование подошло к концу, в зоне для съемок остались два молодых человека, и некоторые уральцы принимали их за Сычева и Хлестова, прося разрешение на снимок.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 17.06.21

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