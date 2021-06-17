В Свердловскую область поступила еще одна партия вакцины от коронавируса

Сегодня в Свердловскую область поступила партия из 15 600 доз вакцины «ГамКовидВак» («Спутник V»). Как сообщили в оперштабе, вакцину распределят между медицинскими учреждениями региона.

Ранее на этой неделе в Свердловскую область поступило 42 300 доз вакцины «Спутник V» и 2 340 доз вакцины «КовиВак», разработанной центром Чумакова. На 17 июня в больницах, подведомственных региональному минздраву, 524 866 человек привито первым компонентом, 442 811 завершили вакцинацию.

Как уже сообщал «Новый День», вчера, выступая в заксобрании, губернатор Евгений Куйвашев обрушился с критикой на всех, кто еще не сделал прививку, в том числе – самих депутатов, а после – написал пост на ту же тему в соцсети. Подписчики губернатора испугались самой мысли о новых ужесточениях режима, которые на днях допустил глава региона. «Только попробуйте карантин ввести», – пишет mamedova.lyama. Кроме того, отельеры и рестораторы предполагают принудительную вакцинацию персонала, как это сделали в Москве, Подмосковье, Кузбассе и на Сахалине. Уже сейчас они говорят о «настоятельных рекомендациях» привить сотрудников – со стороны надзорных ведомств, но пока официальных документов нет.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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