Уральцы отвечают Куйвашеву: «Только попробуйте карантин ввести»

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев опубликовал в своем инстаграме пост о коронавирусе, в котором предупредил подписчиков о росте заболеваемости. «Нужно еще раз собраться с силами, вспомнить о масках и дезинфекторах, о том, что лучше лишний раз остаться дома. Привиться. Хоть мы и в самые сложные времена старались двигаться, завершить начатые проекты, дать старт новым. Но к прежней жизни мы не вернемся, пока полностью не победим вирус», – написал Куйвашев, чем спровоцировал бурю негатива.

Подписчиков губернатора пугает сама мысль о новых ожесточениях режима, которые на днях допустил глава региона. «Только попробуйте карантин ввести», – пишет mamedova.lyama.

Многие рассказывают о трудном финансовом положении. «Народ только-только полноценно начал работать. Кто-то вылезает из долгов до сих пор, кто-то работу только нашел. А теперь давайте убьем все труды, которые приложили люди и различные сферы деятельности, для того, чтобы «выжить», – комментирует rubleva_tatyana.

В комментариях у губернатора разгулялись и антипрививочники. Причем как те, кто против вакцинации как таковой, так и те, кому не по душе именно прививка от коронавируса. «Как интересно, что статистика взлетела после заседания о включении прививки в календарь, и просьба граждан, чтобы прописали добровольность. И не раз проговорилось, что добровольная, и все статистика резко чёт у всех взлетела, неужели все верят в этот цирк, уже даже рпн сказали с заболеть и после можно. А сколько побочек никто вам по новостям не скажет. Как и о противопоказаниях. И у звёзд все посты, что они заболели, бегите на вакцинацию. Смешно», – пишет пользователь ni_ka351.

«Почему все инициативы за счет кармана населения и бизнеса? У нас только прививки бесплатные, а их вероятные негативные последствия опять за чей счет будут?»– спрашивает tatianakorotkich.

«А надо было нормально вести прививочную компанию, как в Израиле, а то половина населения прививки боится больше чем вируса. Людям ничего нормально объяснить не можете», – объясняет позиции противников прививок kseniaadamovich.

Некоторые комментаторы обвиняют медиков. «Пора врачей привлечь к ответственности у больного ОРЗ они ставят ковид что бы побольше денег получать надо уже быть честным а не рвать бабло извините», – негодует ezubakina502019.

Напомним, ранее «Новый День» писал, что отельеры и рестораторы предполагают принудительную вакцинацию персонала, как это сделали в Москве, Подмосковье, Кузбассе и на Сахалине. Уже сейчас они говорят о «настоятельных рекомендациях» привить сотрудников – со стороны надзорных ведомств, но пока официальных документов нет.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 17.06.21

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