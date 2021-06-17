Вслед за Собяниным. Уральские отельеры и рестораторы опасаются принудительной вакцинации

В Свердловской области представители сферы обслуживания опасаются, что в регионе не дадут работать тем отелям и ресторанам, где персонал не привит от коронавируса. Об этом «Новому Дню» рассказали сами представители отрасли. Опасения эти усилились после того, как стало известно об обязательной вакцинации персонала столичных предприятий сферы обслуживания, общественного транспорта, торговли, досуговых учреждений, МФЦ и почты и так далее – по постановлению главного санврача Москвы Елены Андреевой.

Представители уральской сферы обслуживания говорят о том, что никаких документов, которые требовали бы обязательной вакцинации сотрудников, нет. По крайней мере, пока. Однако на условиях сохранения анонимности подтверждают: Роспотребнадзор довольно жестко обозначает свою позицию по непривитым сотрудникам отелей, ресторанов и кейтеринговых компаний. По крайней мере, во время «Иннопрома» последних не допустят до работы без прививочных сертификатов с «ковидной» отметкой.

Источники «Нового Дня» в отельном бизнесе утверждают, что пункты вакцинации могут открыться на базе крупных гостиниц уже в ближайшее время, чтобы максимально охватить прививками работающий персонал.

«Я не против вакцинации как таковой, как и многие наши сотрудники, но есть те, кто по каким-то соображениям не готов прививаться от коронавируса – у кого-то медотвод, у кого-то убеждения, мы принудить никого не можем. Сейчас идет довольно жесткий прессинг, а если появится документ, видимо, непривитые будут на время отстранены от работы», – сказал в беседе с «Новым Днем» управляющий одной из гостиниц Екатеринбурга.

В управлении Роспотребнадзора по Свердловской области факты принудиловки отрицают, однако говорят, что вакцинация работников сферы обслуживания снижает риски распространения инфекции. «Люди этих профессий в силу особенностей деятельности имеют повышенные риски заболеть и сами могут сами стать источником инфекции для большого числа людей. Поэтому им рекомендуется прививаться в первую очередь. Мы призываем граждан, которые принимают решение вакцинироваться или нет, помнить, что вы несете ответственность не только за свою жизнь и здоровье, но и за жизнь и здоровье окружающих. Вакцина от коронавируса – это единственное сегодня оружие от смертельно опасного заболевания. Она эффективна, безопасна, бесплатна и доступна», – подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Добавим, вслед за Москвой и Подмосковьем обязательную вакцинацию для сотрудников сферы обслуживания, а также образования и здравоохранения ввели в Сахалинской области, о чем сообщила глава регионального управления Роспотребнадзора Ольга Фунтусова.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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