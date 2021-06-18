Больше 40% работающих против принудительной вакцинации персонала

41% работающих россиян против решения о том, что сотрудники предприятий сферы обслуживания, транспорта, здравоохранения, образования должны быть привиты обязательно. Таковы результаты опроса портала HeadHunter. Ранее такие требования ввели в Москве и на Сахалине, вакцинировать от коронавируса планируется не менее 60% персонала в отраслях, предполагающих постоянные очные контакты с людьми.

«Еще 14% опрошенных сообщили, что скорее не поддерживают эту инициативу, столько же – скорее «за». И лишь 21% однозначно одобряют обязательную вакцинацию. 10% затруднились ответить», – добавили авторы исследования общественного мнения.

Если бы к вакцинации принуждали работодатели, то, по итогам опроса, каждый второй – 56% респондентов – не согласились бы. Еще 36% все же бы поставили прививку, а 7% затруднились с ответом.

Также 30% опрошенных сообщили, что уже сделали прививку от коронавируса, 12% собираются, 41% точно не планируют, а 17% в целом не против, но пока сомневаются.

Напомним, ранее уральские отельеры и рестораторы сообщили, что вслед за Москвой ожидают аналогичного указа об обязательной вакцинации своего персонала. В частности, на «Иннопроме» не смогут работать непривитые представители сферы обслуживания. Пока официального документа по этому поводу нет, а в Роспотребнадзоре отрицают какое-либо давление на сферу обслуживания, но действительно рекомендуют привиться потенциальным распространителям.

Екатеринбург, Елена Сычева

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