Минобразования опровергает информацию об увольнении директора колледжа, где парню занизили оценку за зеленые волосы

19-летнему Роману, которому при защите диплома в Уральском политехническом колледже занизили оценку за зеленые волосы, поставили заслуженное «отлично». Информацию об увольнении директора учебного заведения в министерстве образования не подтверждают: бывший руководитель Владислав Камский ушел еще до инцидента, сейчас его обязанности исполняет Юлия Гулидова.

Напомним, позавчера 19-летний Роман в своем тик-токе опубликовал видео с защиты своего диплома. В ролике преподаватели из аттестационной комиссии объявляют результаты. Одна из членов комиссии говорит, что защита у Романа была хорошая, но его зеленые волосы и внешний вид «все испортили», кроме того, преподавателей не устроила одежда, поэтому студент получит только «хорошо» вместо «отлично». После огласки инцидента в соцсетях и СМИ проверку начало министерство образования и молодежной политики Свердловской области. Специалисты указывали на то, что ни внешний вид, ни иные характеристики не должны влиять на полученную оценку.

На данный момент аттестационная комиссия уже пересмотрела результаты защиты диплома: Роману поставили «отлично», – парень сообщил об этом в своем инстаграме. В минобразования «Новому Дню» рассказали, что действительно было принято такое решение.

«На заседании апелляционной комиссии было принято решение об изменении оценки на «отлично». В ходе проверки минобразования было установлено, что накануне по итогам защиты диплома этого студента мнение членов комиссии, заслужил ли он оценку «хорошо» или «отлично», разделилось в пропорции 50 на 50. При этом при оценке знаний учащегося, в случае пограничной ситуации, решение всегда должно приниматься в пользу экзаменуемого. Таким образом, решение комиссии было признано некорректным и пересмотрено», – сообщили в министерстве.

А вот информацию о кадровых перестановках в УПК, прошедшую накануне в ряде СМИ (например, канал «НТВ» сообщил об увольнении директора) министерство не подтверждает.

«Кадровых решений в отношении руководителя не принималось. До 7 июня Уральский политехнический колледж возглавлял Владислав Камский, который ушёл по собственному желанию. Была назначена исполняющей обязанности Юлия Гулидова, которая в статусе и.о. продолжает руководить колледжем. Защита диплома, напомним, была 16 июня», – рассказали «Новому Дню» в министерстве образования и молодежной политики Свердловской области.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 18.06.21

Где поставить прививку от коронавируса: список торговых центров в Екатеринбурге и Свердловской области. / Из-за сбоев в расписании авиакомпаний в Кольцово – задержки и отмены. / Коронная реакция: какие побочки дает вакцинация «Спутником» и «Эпиваком». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»