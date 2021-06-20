В заповеднике «Денежкин камень» горит уже 63 гектара леса

К сегодняшнему утру площадь пожара в заповеднике «Денежкин камень» составила 63 гектара, длина кромки распространения огня – 3880 метров. На месте работают 56 человек: 12 сотрудников заповедника, 23 человека Уральской авиабазы, 6 человек от ФБУ «Авиалесоохрана», 15 спасателей МЧС.

По сообщению пресс-службы заповедника, в горах на месте пожара дует сильный ветер, но пока нет угрозы распространения огня из-за вчерашнего дождя. Впрочем, отмечают в заповеднике, все стремительно высыхает, так что через короткое время горение может возобновиться.

О пожаре стало известно в пятницу, горит Вересовый Увал, это труднодоступная горная местность. К утру вчерашнего дня площадь пожара составляла 12 гектара, позднее сообщили о распространении огня на 52,8 гектаров.

Фото пресс-службы заповедника «Денежкин камень»

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 19.06.21

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