На Урале сохраняется чрезвычайная пожарная опасность

В Свердловской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, сообщили в Уральском управлении гидрометеорологии. В ведомстве предупреждают, что под ударом – леса. Аналогичная обстановка отмечается в Челябинской и Курганской областях, а также в Пермском крае. Предупреждение будет действовать до 25 июня.

Напомним, в Свердловской области несколько дней добровольцы тушат пожар в заповеднике «Денежкин Камень».

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 21.06.21

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