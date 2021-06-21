На Среднем Урале остаются без света четыре поселка

К утру после штормового ветра в Свердловской области без света остаются четыре населенных пункта, в них живут 211 человек. Накануне электричество отключилось в 77 поселках по всей территории области, без света оставались около 50 тысяч человек, но проблему уже решили, сообщает сегодня департамент информполитики губернатора. В оставшихся населенных пунктах работы будут закончены после полудня.
«В настоящее время энергетики Свердловэнерго проводят обследование воздушной линии. После устранения повреждений подача электроэнергии будет возобновлена. По прогнозам специалистов максимум до 14:00 энергообъекты заработают в штатном режиме, все потребители будут запитаны», – сообщил первый заместитель министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Игорь Чикризов.
Добавим, в выходные в Свердловской области были грозы и сильный ветер. В Сысертском районе на оленьей ферме из-за порыва ветра рухнуло дерево. Оно упало на женщину с ребенком, мать погибла, ребенок получил травмы.
Екатеринбург, Людмила Прокофьева
Екатеринбург. Другие новости 21.06.21
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