К тушению «Денежкиного Камня» присоединятся другие регионы

В природном заповеднике «Денежкин Камень» продолжает гореть лес в труднодоступной горной местности Вересовый Увал. Площадь пожара со вчерашнего дня не изменилась – 63 гектара, длина кромки – 3800 м. Пожар низовой устойчивый, лесная подстилка сухая, на месте – сложный горный рельеф, но уже нет ветра. По всему периметру пожара проложена минерализованная полоса, теперь необходимо ее расчищать и улучшать.

«Сейчас на месте работают 75 человек: пожарное формирование заповедника «Денежкин Камень» 11 человек, Уральская база авиационной охраны лесов 23 человека, ФБУ «Авиалесоохрана» 15 человек, МЧС 16 человек, специалисты пожарного отдела Гринпис России, волонтеры и добровольные лесные пожарные 10 человек. Сегодня утром в базовый лагерь выдвигается еще 18 человек ФБУ «Авиалесоохрана» из Йошкар-Олы. Люди просыпаются в 3 часа ночи, чтобы к 6 утра быть уже на месте пожара. Дорога от базового лагеря проходит через реку Сосьву, которую группы преодолевают вброд. Затем еще пешком со всем снаряжением и инструментом по скалистым склонам в горку идти около часа», – сообщили в пресс-службе заповедника.

Вчера на место пожара прилетал заместитель директора департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий Алексей Яковлев. Федеральный чиновник вместе с руководителями пожарных подразделений обошли кромку пожара, составили план тушения.

Кроме областных и федеральных служб на месте работают волонтеры. Председатель совета общественной организации «Зеленый щит» Сергей Стуков написал в фейсбуке, что им нужна помощь: нужны волонтеры для работы на полевой кухне, также нужны деньги, чтобы купить продукты.

О пожаре в «Денежкином Камне» стало известно в минувшую пятницу, горело около 6 гектаров, но затем огонь начал быстро распространяться. Прошедший дождь немного помог, но к этому времени все высохло.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 21.06.21

Суд перенес оглашение приговора депутату, обвиняемому в непреднамеренном убийстве. / Завтра днем в Екатеринбурге завоют сирены. / На Урале сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»