На территории заповедника «Денежкин Камень» нашли еще один пожар

Сегодня на территории заповедника «Денежкин Камень» был обнаружен еще один пожар, и он довольно крупный. К 13:20 его площадь составила 51,4 гектара, длина кромки пожара – 4,03 километра. В пресс-службе заповедника уточнили, что расстояние между первым и вторым пожарами составляет меньше километра.

Напомним, в «Денежкином Камне» уже несколько дней горит лес в труднодоступной горной местности, на Вересовом Увале. К утру сегодняшнего дня распространение огня удалось остановить, пожаром охвачено 63 гектара.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 21.06.21

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