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Понедельник, 21 июня 2021, 18:27 мск

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На территории заповедника «Денежкин Камень» нашли еще один пожар

Фото: пресс-служба заповедника «Денежкин Камень»

Сегодня на территории заповедника «Денежкин Камень» был обнаружен еще один пожар, и он довольно крупный. К 13:20 его площадь составила 51,4 гектара, длина кромки пожара – 4,03 километра. В пресс-службе заповедника уточнили, что расстояние между первым и вторым пожарами составляет меньше километра.

Напомним, в «Денежкином Камне» уже несколько дней горит лес в труднодоступной горной местности, на Вересовом Увале. К утру сегодняшнего дня распространение огня удалось остановить, пожаром охвачено 63 гектара.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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