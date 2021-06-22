Алексей Орлов: в Екатеринбурге могут ввести обязательную вакцинацию от коронавируса

В Екатеринбурге и области сегодня могут принять решение об обязательной вакцинации, об этом заявил мэр Алексей Орлов. Прежде всего прививаться обяжут медиков и учителей. Кроме того, без прививки не будут пускать на массовые мероприятия, в том числе на «Иннопром».

Алексей Орлов сегодня выступает на заседании Екатеринбургской городской думы. Отвечая на вопрос депутатов о вакцинации, мэр признал, что дела обстоят не очень хорошо.

«По УрФО мы сегодня на предпоследнем месте по охвату вакцинацией населения: 205 тысяч привиты первым компонентом и 175 тысяч человек двумя. Темпы вакцинации возросли. Не исключено, что сегодня будет принято решение об обязательной вакцинации, его принимает Роспотребнадзор», – заявил Орлов.

Он отметил, что это коснется врачей и учителей. Кроме того, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев может принять решение о запрете посещать массовые мероприятия непривитым людям. В том числе без прививки от коронавируса не пустят на «Иннопром».

Ранее «Новый День» писал, что для посещения «Иннопрома» обязательно будет сдавать ПЦР-тесты на коронавирус. От этого правила будут избавлены лишь привитые граждане. Каким образом можно ограничить посещение массовых мероприятий невакцинированными людьми, пока не очень понятно.

Екатеринбург, Светалана Загороднева, Ольга Тарасова

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