Главный эпидемиолог выступил за то, чтобы в общественные места не пускали без прививки от Covid-19 (ВИДЕО)

Главный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов выступает за введение ограничений для непривитых от коронавируса людей: по его мнению, без вакцинации нельзя пускать в общественные места. «Если хочешь посещать общественные места, хочешь пойти в ресторан – будь добр, поставь прививку, покажи сертификат и иди. Сегодня так делают развитые страны», – заявил Александр Харитонов, отвечая на вопрос корреспондента «Нового Дня» об обязательной вакцинации.

Эпидемиолог: в общественные места – с прививкой от ковида

Официально обязательная вакцинация пока не введена, хотя мэр Екатеринбурга Алексей Орлов и заявил, что возможно это будет сделано по всей области. По словам Александра Харитонова, Роспотребнадзор уже начал выдавать предписания предприятиям о вакцинации персонала.

«Постановления главного санитарного врача Свердловской области о принудительной вакцинации пока нет. Но в городе Роспотребнадзор начал выдавать предписания предприятиям об обязательной вакцинации сотрудников, которые находится в группе риска. Это сфера обслуживания, образовательные учреждения, транспорт и так далее – те группы, которые больше всего контактируют с населением», – прокомментировал заместитель главного врача городского Центра медицинской профилактики, главный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов.

По его данным, в Екатеринбурге сегодня первым компонентом привито 206 тысяч человек – это около 16% от взрослого населения. Вторым привито 13%. А для того, чтобы пандемия пошла на спад, вакцинировать нужно 60%.

«Вчера губернатор в инстаграме сказал, что это третья волна, которой, мы думали, удастся избежать, но не удалось. Действительно, заболеваемость набирает темпы. И больше болеют сегодня люди в возрасте 30-40 лет – люди, которые не совсем ответственно относятся к здоровью своему и своих пожилых родственников и игнорируют вакцинацию. В структуре тяжело заболевших 60% – это люди старше 60 лет, а также люди 45-60 лет, которые имеют хронические заболевания, – рассказал Александр Харитонов. – Население наше расслабилось, и мы все решили, что инфекция куда-то ушла и ее не будет. Но она не ушла».

В ближайшее время в Екатеринбурге обещают ужесточить контроль масочного режима. Проверять, носят ли люди маски, будут в транспорте, торговых центрах, магазинах, общественных местах.

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Александр Погольский, Антон Отман

Екатеринбург. Другие новости 22.06.21

Депутаты отдали часть ЦПКиО железной дороге и частнику под застройку. / Только треть водителей и кондукторов общественного транспорта привиты от коронавируса. / Партия «Новые люди» предлагает избавить малый бизнес от кассовых аппаратов. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»