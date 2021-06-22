Царским дням придумали мобильное приложение

Ежегодно в июле в Екатеринбурге собираются десятки тысяч паломников со всей страны для того, чтобы почтить память святых царственных страстотерпцев. В этом году крестный ход на Ганину Яму от Храма-на-Крови пройдёт снова. По крайней мере, власти и клирики активно готовятся к 103-й годовщине расстрела семьи Романовых.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе екатеринбургской епархии, к Царским дням выйдет специальное мобильное приложение для участников.

«Программа традиционных культурно-просветительских и богослужебных мероприятий будет доступна пользователям мобильных устройств. Все анонсы мероприятий и программа с возможностью отбора событий по дате и месту проведения; подробное расписание главных богослужений и Царского крестного хода; действующие лица событий; контактные данные, необходимые для посещения мероприятий «Царских дней»; памятка паломника, карта крестного хода; телефоны горячей линии и др. В приложении также можно будет увидеть online-трансляцию основных мероприятий, в том числе главной ночной литургии у Храма-на-Крови в ночь с 16 на 17 июля», – сообщили в пресс-службе екатеринбургской епархии, уточнив, что планируют запустить приложение в первой декаде июля.

Напомним, накануне свердловский губернатор Евгений Куйвашев объявил об отмене фестиваля «Уральская ночь музыки» из-за роста заболеваемости коронавирусом. Запрещены и массовые выпускные. Постигнет ли та же участь Царские дни и выставку «Иннопром», где также собираются тысячи участников, пока неизвестно. В оперативном штабе региона «Новому Дню» сказали, что решения принимаются в зависимости от эпидобстановки в моменте. При этом ранее агентство сообщало, что в договор для экспонентов Иннопрома внесли пункт, по которому организаторы не несут финансовой ответственности перед участниками, если выставку внезапно отменят из-за коронавируса.

Екатеринбург, Елена Сычева

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