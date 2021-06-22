Свердловчан снова будут штрафовать за отсутствие масок

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сегодня заявил, что штрафы за отсутствие масок в общественных местах возвращаются. На вопрос, планируют ли власти вводить ограничения по работе общепита и магазинов, глава региона прямо не ответил.

«К сожалению, да, [штрафовать за отсутствие масок будут], – заявил на брифинге Евгений Куйвашев. – Мы несколько дней мониторим ситуацию и видим, что люди расслабились».

Что касается работы ресторанов, кафе, клубов, торговых центров, которые были закрыты во время первой волны пандемии, губернатор прямого ответа не дал.

«Производители услуг, рестораны, магазины не хотят закрываться. Мы все не хотим, чтоб было как в 2020 году. Это действительно серьезный удар по экономике, по кошелькам земляков. И, конечно, мы максимально будем делать так, реализовывать предписания по проведению мероприятий, регламентов работы ресторанов, магазинов в соответствии с новыми требованиями. Сегодня это масочный режим, который надо соблюдать в общественном транспорте, магазинах, ресторанах. При проведении мероприятий – это тест ПЦР и сертификат прививки. Уже сегодня есть такие предприятия, где вакцинировано 100% сотрудников. И конечно, они будут иметь перед другими приоритет и в работе, и в посещении. Будем такие предприятия всячески поощрять», – заявил Евгений Куйвашев.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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