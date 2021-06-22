Rt превысил единицу: в 2020-м с таким коэффициентом закрывали ТЦ и рестораны

В Свердловской области коэффициент распространения коронавируса достиг 1,13. Это значит, что каждые 100 больных заражают еще 113 человек. В разгар весенней волны при таких показателях не разрешали работать ни торговым центрам, ни общепиту.

Коэффициент Rt рассчитывается по специальным методикам Роспотребнадзора, он показывает среднее количество людей, которых инфицирует один больной коронавирусом. Весной 2020 года, когда в Свердловской области были закрыты торговые центры, рестораны, театры, кинотеатры и прочие заведения, оперштаб при принятии решений о послаблении режима ориентировался именно на Rt. В частности, для перехода на первый этап снятия ограничений нужно было стабильно удерживать коэффициент менее единицы – тогда открылись ТЦ и рестораны. Для перехода ко второму этапу нужно было, чтобы коэффициент составлял не более 0,8. Помимо этого, учитывалось наличие свободных коек в ковидариях и количество тестирований.

С момента, когда почти все ограничения были сняты, о коэффициенте распространения почти никто не вспоминает. Однако сейчас в Свердловской области Rt уже превысил единицу – достиг 1,13. И это, видимо, не предел. Как рассказал ранее на брифинге губернатор Евгений Куйвашев, еще более сложная ситуация сложится через 2-3 недели, потому что по такому сценарию идут сейчас и Москва, и Санкт-Петербург. По словам главы региона, новый штамм Covid-19, который – он признал – циркулирует сейчас на Среднем Урале, распространяется быстрее предыдущего.

Однако пока о закрытии каких-либо учреждений в Свердловской области речи не идет, по крайней мере, прямо на этот вопрос СМИ губернатор не ответил. Евгений Куйвашев лишь выразил надежду, что скоро на многих предприятиях 100% сотрудников будут привиты. По всей видимости, такие организации закрывать не будут.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Екатеринбург. Другие новости 22.06.21

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