Назван коэффициент распространения коронавируса на Урале – от него зависит, снимут ли ограничения

Коэффициент распространения коронавируса в Свердловской области составляет 1,01, сообщили «Новому Дню» в оперативном штабе региона. Это значит, что каждые сто больных Covid-19 заражают, в среднем, 101 человека. Еще накануне, по данным оперштаба, показатель был равен 1,39 (каждые 100 больных заражали 139 человек).

Напомним, этот показатель – один из трех необходимых для отмены ограничительных мер, введенных, чтобы не допустить распространения коронавируса. Коэффициент распространения коронавируса должен быть меньше единицы. Еще один показатель касается числа специализированных коек для больных с Covid-19 – должно быть свободно не менее 50%, а третий – охвата проводимых тестирований на коронавирус – не менее 70 на 100 тысяч человек населения. По данным оперштаба Свердловской области, в регионе на сегодня проведено больше 170 тысяч тестов, пробы отобраны у 156694 человек – всего на Среднем Урале 4,3 млн жителей. В понедельник, 11 мая, говоря о возможном снятии ограничений в регионе, губернатор Евгений Куйвашев сообщал, что в области свободно больше половины специально подготовленных коек в инфекционных отделениях – около 1500.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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