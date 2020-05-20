ТЦ и кафе откроются не раньше 10 июня

Открытие торговых центров и кафе в Свердловской области станет возможным только через 20 дней после того, как в регионе начнет стабильно снижаться коэффициент распространения коронавируса (Rt).

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил сегодня на брифинге главный санитарный врач области Дмитрий Козловских. «Есть методика, которая прописана федеральной службой. Чтобы приступить к снятию ограничительных мер, надо, чтобы 4-5 дней стабильно снижался коэффициент распространения вируса, меньше единицы. После этого возможен переход к первому этапу и наблюдение в течение 8 дней, как развивается ситуация. Если Rt снижается ниже 0,7, – переход ко второму этапу, потом к третьему. Простой расчет показывает: торговые центры и кафе откроются через 20 дней, если завтра у нас начнет стабильно снижаться коэффициент распространения коронавируса»,– сказал Козловских.

Он добавил, что до появления вакцины ситуация все равно будет оставаться напряженной, и надо сохранить такие меры, как минимизация контактов, маски, социальная дистанция.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 20.05.20

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