Какие маршруты автобусов сменят номера с 1 июля (СПИСОК)

С 1 июля администрация Екатеринбурга планирует переименовать 24 старых автобусных маршрута и запустить один новый.
О некоторых изменениях рассказал сегодня на брифинге зампредседателя комитета администрации города по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети Николай Вахлов.
Полный список маршрутов, у которых меняется нумерация, а в некоторых случаях – и схема движения:
|
Номер маршрута
|
Наименование маршрута
|
Примечание
|
Схема движения автобусного маршрута
|
№ 36
|
«Химмаш – Площадь 1905 года
|
Переименование существующего маршрута № 19
|
От остановки «Хиимаш»
Инженерная – Грибоедова – Пархоменко – Щербакова – Белинского – Малышева –
От остановки «УрФУ»
Мира – пр. Ленина – 8 Марта – Карла Либкнехта – Розы Люксембург – Декабристов – Чапаева – Фрунзе – Белинского – Щербакова – Пархоменко – Грибоедова – Инженерная
|
№ 40
|
«Базовый – Ж/Д Вокзал»
|
Переименование существующего
|
От остановки «Базовый»
От остановки «Ж/д Вокзал»
|
№ 44
|
«Метро Ботаническая –
|
Открытие нового автобусного маршрута
|
От остановки «Метро Ботаническая»: Шварца – Белинского – Саввы Белых – Луганская – Кольцовский тракт – Сибирский тракт – Эстонская – Латвийская – Прибалтийская – Белоярская – Прибалтийская – Латвийская;
От остановки «мкрн Компрессорный»: Латвийская – Эстонская – Сибирский тракт
|
№ 45
|
«Ж/д Вокзал – НПЦ Онкология»
|
Переименование существующего
маршрута № 045
|
Без изменения схемы движения
|
№ 56
|
«7 Ключей – Птицефабрика»
|
Переименование существующего
|
Без изменения схемы движения
|
№ 58
|
«Горбольница № 7 – Солнечный»
|
Переименование существующего
|
От остановки «Горбольница
От остановки «Солнечный»
|
№ 59
|
«17-я Мехколонна –
|
Переименование существующего
|
От остановки
От остановки «Ж/д Вокзал»
Привокзальная площадь, Челюскинцев, Якова Свердлова, Карла Либкнехта, пр. Ленина, Репина, Посадская, Белореченская, Волгоградская, Ясная, Академика Бардина, Амундсена, Мостовая, Предельная, Мостовая, Европейская, Гаражная.
|
№ 65
|
«Ж/д Вокзал – а/п Кольцово –
|
Переименование существующего
|
Без изменения схемы движения
|
№ 68
|
«Хладокомбинат № 3 – Таганская»
|
Переименование существующего
|
Без изменения схемы движения
|
№ 69
|
«п. Исток – мкр. Компрессорный – ст. Кольцово»
|
Переименование существующего
|
Без изменения схемы движения
|
№ 71
|
«Восточная – п. Исток»
|
Переименование существующего
|
Без изменения схемы движения
|
№ 75
|
«Восточная – п. Калиновский»
|
Переименование существующего
|
Без изменения схемы движения
|
№ 79
|
«Кольцово –
|
Переименование существующего
|
Без изменения схемы движения
|
№ 80
|
«Парк Победы – ТК КОР»
|
Переименование существующего
|
Без изменения схемы движения
|
№ 81
|
«17- Мехколонна –
|
Переименование существующего
|
Без изменения схемы движения
|
№ 88
|
«Метро Ботаническая –
|
Переименование существующего
|
Без изменения схемы движения
|
№ 90
|
«Восточная – п. Изоплит»
|
Переименование существующего
|
Без изменения схемы движения
|
№ 91
|
«Метро Ботаническая –
|
Переименование существующего
|
Без изменения схемы движения
|
№ 91М
|
«Метро Ботаническая –
|
Переименование существующего
|
Без изменения схемы движения
|
№ 92
|
«Институт Связи – Палкинский торфяник»
|
Переименование существующего
|
Без изменения схемы движения
|
№ 94
|
«УрФУ – Новосвердловская ТЭЦ»
|
Переименование существующего
|
Без изменения схемы движения
|
№ 96
|
«УЗТМ – Центр Культуры»
|
Переименование существующего
|
Без изменения схемы движения
|
№ 96Б
|
«УЗТМ – Березит»
|
Переименование существующего
|
Без изменения схемы движения
|
№ 97
|
«Метро Ботаническая –
|
Переименование существующего
|
Без изменения схемы движения
|
№ 99
|
«УЗТМ – Окружное кладбище»
|
Переименование существующего
|
Без изменения схемы движения
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