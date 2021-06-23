Какие маршруты автобусов сменят номера с 1 июля (СПИСОК)

С 1 июля администрация Екатеринбурга планирует переименовать 24 старых автобусных маршрута и запустить один новый.

О некоторых изменениях рассказал сегодня на брифинге зампредседателя комитета администрации города по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети Николай Вахлов.

Полный список маршрутов, у которых меняется нумерация, а в некоторых случаях – и схема движения:

Номер маршрута Наименование маршрута Примечание Схема движения автобусного маршрута

(в случае изменения) № 36 «Химмаш – Площадь 1905 года

– УрФУ» Переименование существующего маршрута № 19 От остановки «Хиимаш»

по улицам: Инженерная – Грибоедова – Пархоменко – Щербакова – Белинского – Малышева –

8 Марта – пр. Ленина – Мира. От остановки «УрФУ»

по улицам: Мира – пр. Ленина – 8 Марта – Карла Либкнехта – Розы Люксембург – Декабристов – Чапаева – Фрунзе – Белинского – Щербакова – Пархоменко – Грибоедова – Инженерная № 40 «Базовый – Ж/Д Вокзал» Переименование существующего

маршрута № 011 От остановки «Базовый»

по улицам: пер. Базовый – Белинского – Фурманова – Ткачей – Восточная – Челюскинцев. От остановки «Ж/д Вокзал»

по улицам: Челюскинцев – Восточная – Ткачей – Фурманова – Чапаева – Фрунзе – Белинского – Саввы Белых – Луганская –

пер. Базовый. № 44 «Метро Ботаническая –

мкрн Компрессорный» Открытие нового автобусного маршрута От остановки «Метро Ботаническая»: Шварца – Белинского – Саввы Белых – Луганская – Кольцовский тракт – Сибирский тракт – Эстонская – Латвийская – Прибалтийская – Белоярская – Прибалтийская – Латвийская; От остановки «мкрн Компрессорный»: Латвийская – Эстонская – Сибирский тракт

– Кольцовский тракт – Объездная дорога – Белинского– Шварца. № 45 «Ж/д Вокзал – НПЦ Онкология» Переименование существующего маршрута № 045 Без изменения схемы движения № 56 «7 Ключей – Птицефабрика» Переименование существующего

маршрута № 021 Без изменения схемы движения № 58 «Горбольница № 7 – Солнечный» Переименование существующего

маршрута № 18 От остановки «Горбольница

№ 7» по улицам: Вилонова, Данилы Зверева, Комсомольская, Первомайская, Мира, Малышева,

Восточная, Декабристов, Чапаева, Большакова, Посадская, Белореченская, Волгоградская, Ясная, Академика Бардина, Серафимы Дерябиной, Дублёр Серафимы Дерябиной, ул. Вильгельма де Геннина, проспект Академика Сахарова, Амундсена, Мостовая, Городская, Чемпионов, Золотистый, Лучистая, Нескучная. От остановки «Солнечный»

по улицам: Нескучная, Лучистая, Золотистый, Чемпионов, Городская, Мостовая, Амундсена, проспект Академика Сахарова, Вильгельма де Геннина, Дублёр Серафимы Дерябиной, Академика Бардина, Ясная, Волгоградская, Белореченская, Посадская, Большакова, Белинского, Декабристов, Восточная, Малышева, Мира, Первомайская, Комсомольская, Данилы Зверева, Вилонова. № 59 «17-я Мехколонна –

Ж/д Вокзал» Переименование существующего

маршрута № 21 От остановки

«17-я Мехколонна» по улицам: Гаражная, Европейская, Мостовая, Предельная, Мостовая, Амундсена, Академика Бардина, Ясная, Волгоградская, Белореченская, Посадская, Репина, пр. Ленина, Карла Либкнехта, Якова Свердлова, Челюскинцев, Привокзальная площадь. От остановки «Ж/д Вокзал»

по улицам: Привокзальная площадь, Челюскинцев, Якова Свердлова, Карла Либкнехта, пр. Ленина, Репина, Посадская, Белореченская, Волгоградская, Ясная, Академика Бардина, Амундсена, Мостовая, Предельная, Мостовая, Европейская, Гаражная. № 65 «Ж/д Вокзал – а/п Кольцово –

ст. Кольцово» Переименование существующего

маршрута № 1 Без изменения схемы движения № 68 «Хладокомбинат № 3 – Таганская» Переименование существующего

маршрута № 08 Без изменения схемы движения № 69 «п. Исток – мкр. Компрессорный – ст. Кольцово» Переименование существующего

маршрута № 29 Без изменения схемы движения № 71 «Восточная – п. Исток» Переименование существующего

маршрута № 45 Без изменения схемы движения № 75 «Восточная – п. Калиновский» Переименование существующего

маршрута № 5 Без изменения схемы движения № 79 «Кольцово –

Метро Ботаническая» Переименование существующего

маршрута № 039 Без изменения схемы движения № 80 «Парк Победы – ТК КОР» Переименование существующего

маршрута № 060 Без изменения схемы движения № 81 «17- Мехколонна –

Фабрика Авангард» Переименование существующего

маршрута № 018 Без изменения схемы движения № 88 «Метро Ботаническая –

п. Шабровский – ОПХ» Переименование существующего

маршрута № 9 Без изменения схемы движения № 90 «Восточная – п. Изоплит» Переименование существующего

маршрута № 10 Без изменения схемы движения № 91 «Метро Ботаническая –

с. Горный щит» Переименование существующего

маршрута № 11 Без изменения схемы движения № 91М «Метро Ботаническая –

с. Верхнемакарово» Переименование существующего

маршрута № 11М Без изменения схемы движения № 92 «Институт Связи – Палкинский торфяник» Переименование существующего

маршрута № 22 Без изменения схемы движения № 94 «УрФУ – Новосвердловская ТЭЦ» Переименование существующего

маршрута № 4 Без изменения схемы движения № 96 «УЗТМ – Центр Культуры» Переименование существующего

маршрута № 56 Без изменения схемы движения № 96Б «УЗТМ – Березит» Переименование существующего

маршрута № 56б Без изменения схемы движения № 97 «Метро Ботаническая –

п. Рудный – Опытный завод» Переименование существующего

маршрута № 17 Без изменения схемы движения № 99 «УЗТМ – Окружное кладбище» Переименование существующего

маршрута № 59 Без изменения схемы движения

Екатеринбург, Елена Владимирова

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