В Екатеринбурге переименовали десятки автобусных маршрутов (ФОТО, ВИДЕО)

С 1 июля в Екатеринбурге по решению городских властей были переименованы 24 автобусных маршрута. Например, 19-й стал 36-м, 021-й – 56-м, и так далее.

Автобусы сменили номера

Сегодня съемочная бригада «Нового Дня» поинтересовалась у людей, ожидающих автобус на остановках, знают ли они о проведенной мэрией реформе. Некоторые знали, некоторые – нет. Причем те пассажиры, которые были осведомлены о переменах заранее, узнали это из интернета или СМИ. На размещенные на некоторых остановках информационные сообщения от мэрии практически никто из опрошенных внимания не обратил.

Ранее администрация города обещала, что предупредит горожан не только на своем сайте, но и офлайн – на остановках и в самих автобусах появятся информационные таблички. Сегодня утром некоторые «переименованные» автобусы вышли в рейсы с указанием и новых, и старых номеров маршрутов, а у некоторых – ничего не изменилось. Напомним, полный список маршрутов, у которых меняется нумерация, а в некоторых случаях – и схема движения, можно посмотреть здесь.

Екатеринбург, Евгения Вирачева, Всеволод Феникс, Антон Отман

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