Мэрия предупредит горожан о переименовании автобусов табличками на остановках

В Екатеринбурге с 1 июля 24 автобуса сменят нумерацию маршрутов. Администрация города пообещала предупредить об этом горожан не только на своем сайте, но и оффлайн – на остановках и в самих автобусах появятся информационные таблички. «К субботе и на остановках, и на транспортных средствах все будет выполнено. Если к субботе не сделают, то будут в выходные работать», – сообщил сегодня на пресс-конференции вице-мэр Алексей Бубнов. Он также отметил, что вопросы о введении новой нумерации прорабатываются в том числе с разработчиками геоинформационных приложений, которые показывают маршруты общественного транспорта, они должны актуализировать информацию.

«Новый День» ранее рассказывал обо всех маршрутах автобусов, которые поменяются с июля.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 24.06.21

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