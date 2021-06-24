В правительстве Свердловской области заявили, что проведение крестного хода под вопросом

Правительство Свердловской области еще не приняло окончательного решения о проведении крестного хода в Царские дни. Вице-губернатор Павел Креков опроверг слова своего коллеги из регионального минтранспорта о том, что в области в любом случае состоится шествие православных.

«Мы сейчас в принципе идем по пути отказа от массовых мероприятий, где это возможно. К каждому такому решению мы подходим взвешенно. Вероятно, не все должностные лица у нас в полной мере оценивают существующие угрозы и находятся, что называется, в материале. Поэтому и допускают заявления, которые являются преждевременными, могут ввести жителей региона в заблуждение. Это сейчас недопустимо просто», – заявил Павел Креков, комментируя замминистра транспорта Дениса Чегаева. Напомним, Чегаев сегодня днем сообщил, что крестный ход состоится, власти к нему готовятся, и предупредил автомобилистов о перекрытии дороги близ Ганиной Ямы.

Год назад, когда в разгаре была первая волна пандемии, власти не рискнули отменять крестный ход. Тогда он собрал толпу в 10 тысяч человек.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 24.06.21

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