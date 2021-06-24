Власти не стали отменять Крестный ход из-за пандемии

Крестный ход в 103-годовщину расстрела царской семьи состоится. О том, что в ночь на 18 июля многотысячная толпа верующих по традиции пройдет до Ганиной ямы, сегодня на пресс-конференции сообщил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Денис Чегаев.

«С 17 на 18 июля у нас планируется традиционный Крестный ход. Мы все равно будем его реализовывать. И в эту ночь будет ограничено движение по Екатеринбургской кольцевой дороге в районе Ганиной ямы, хотел бы обратить на это внимание», – прокомментировал чиновник.

Добавим, в Екатеринбурге отменили «Уральскую ночь музыки», общегородской выпускной, выпускной в УрФУ, даже забег «Европа – Азия», который должен был состояться в августе.

На Крестный ход обычно собираются тысячи людей со всей страны. В прошлом году до Ганиной ямы шли 10 тысяч человек.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 24.06.21

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