Самый спорный квартал в историческом центре Екатеринбурга ждет перепланировка

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов разрешил ООО «Регент» подготовить проект планировки и межевания территории в границах улиц Малышева – 8 Марта – Радищева – Вайнера. Постановление подписано 24 июня, контроль возложен на вице-мэра Рустама Галямова. Предыдущий проект межевания и планировки от 2019 года признан утратившим силу.

Учредителем ООО «Регент» является Александр Трунтаев. Другая его компания уже построила в этом квартале апарт-отель «Радиус Централ Хаус» – на задворках Дома контор на улице Малышева.

Как уже сообщал «Новый День», 10 августа 2017 года градсовет Екатеринбурга принял решение о комплексном развитии исторического квартала Малышева – 8 Марта – Радищева – Вайнера. На заседании выяснилось, что на небольшой площади размещены чуть ли не 700 собственников, у каждого свои пожелания, а потому крошечная по меркам Екатеринбурга территория годами развивалась хаотично и сейчас похожа на лоскутное одеяло. Тогдашний вице-мэр Алексей Белышев заявил, что попыток вступить в переговоры со всеми собственниками не было, потому что достичь компромисса со всеми просто нереально. «И не было подходящего инвестора», – подчеркнул он.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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