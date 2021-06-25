В Свердловской области впервые за 4 месяца выявлено больше 200 случаев Covid-19

За последние сутки в Свердловской области было выявлено 213 новых случаев коронавируса. Последний раз более двухсот заболевших было выявлено 23 февраля, после чего этот показатель стабильно понижался до конца мая.

Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+85), Алапаевска, Арамильского, Артемовского, Артинского, Ачитского, Белоярского городских округов, Березовского, Бисерти, Богдановича, Верхнего Дуброво, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Верхней Туры, Горноуральского городского округа, Дегтярска, Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Камышлова и Камышловского района, Карпинска, Красноуфимского района, Кушвы, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Нижнесергинского района, Новой Ляли, Первоуральска, Полевского, Пышминского городского округа, Ревды, Рефтинского городского округа, Североуральска, Серова, ЗАТО Свободный, Среднеуральска, Сухого Лога, Талицкого городского округа. Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 92 702.

Состояние 372 госпитализированных оценивается как тяжелое, 231 из них находится в реанимации, в том числе 179 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, – 2 037. Остальные пациенты – в удовлетворительном состоянии. За сутки выписан 191 человек, всего – 86 424.

Зарегистрировано 18 случаев смерти больных Covid-19, всего – 3 760.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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