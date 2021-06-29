Уральская группа сняла клип в поддержку ЛГБТ-сообщества, за что уже получила шквал негатива (ВИДЕО)

Уральская группа «Сансара» сняла клип на песню «Мы станем лучше» – в поддержку ЛГБТ-сообщества. «Любовь – это право каждого», – говорят музыканты. Но комментаторы в социальных сетях не согласны. На создателей видео уже обрушился шквал негатива.

Как расскывают музыканты «Сансары», песня «Мы станем лучше» вышла еще в 2018 году, а сейчас по заказу ресурсного центра ЛГБТ в Екатеринбурге (юрлицо АНО «Акцент» признано иноагентом) был снят клип. Его производством занималось агентство «Восход» и Евгений Примаченко, который написал сценарий. В сюжете намеренно нет никаких провокаций, создатели попытались отразить лишь тему любви, но – не физической близости.

Клип группы «Сансара»

«Я думаю, в любом творчестве есть два пути: либо создавать ненависть, либо создавать любовь, – отмечает сценарист Евгений Примаченко. – Ненависть привлекает легче и быстрее. Любовь – куда более сложный путь и требует времени. В этом проекте мы пытаемся идти путем любви. «Мы станем лучше» – это не протест, не провокация и даже не крик души. Это маленький шаг навстречу к пониманию и человечности».

По словам лидера «Сансары» Александра Гагарина, сама песня «Мы станем лучше» была написана о расставании и чувству глубокой искренней благодарности к партнеру.

«И, конечно, гендерные предпочтения тут никакой роли не играют. Она для всех мыслящих живых существ. Но я приветствую любую интерпретацию песни, в которой есть место любви и разговор о том, как это чувство сохранить», – говорит Александр Гагарин.

Не все зрители оказались толерантными: на страницах «Сансары» в социальных сетях после публикации видео стали появляться негативные комментарии. Музыкнтов обвинили в распущенности и деградации.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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