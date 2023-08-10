Лидер «Сансары» объявил об отмене концерта в Екатеринбурге

Лидер рок-группы «Сансара» Александр Гагарин сообщил, что запланированный на сегодня концерт в екатеринбургском Ельцин-центре не состоится.

«О причинах отмены концерта в Екб я расскажу подробно, но позже. Отмечу только, что официального запрета на проведение события не было», – написал Гагарин на своей странице «ВКонтакте». Музыкант обещал, что всем, кто купил билеты, билетный оператор отправит письмо и расскажет, как оформить возврат средств.

Группа «Сансара» уже около года не выступала в России. Музыканты давали концерты в Сербии, Турции, странах СНГ.

В 2021 году после выхода клипа «Мы станем лучше» некоторые слушатели обвинили группу в поддержке ЛГБТ.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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