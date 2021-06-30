Архивы «Нового Дня». О пенсионерах и газификации

30 июня 2010 года на Урале решили помочь пенсионерам с газификацией домов. Правительство утвердило постановление, по которому пенсионерам возмещалось до 90% затрат на газификацию жилья. На тот момент это стоило 35 тысяч рублей.

В 2021 году, кстати, газораспределительные организации требуют за подсоединение частных домов к газопроводу астрономические суммы – от 300 тысяч до миллиона рублей. Ну или можно просто обратиться к Путину, как сегодня это сделала пенсионерка из Краснотурьинска.

Екатеринбург. Другие новости 30.06.21

Переизберутся не все: единоороссы выдвинули кандидатов в заксо. / В Зелёной Роще нашли человеческие кости (ФОТО). / В Екатеринбурге побит температурный рекорд, установленный 67 лет назад (ВИДЕО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»