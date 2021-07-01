Полицейских, обвиняемых в издевательстве над подростками, будут судить повторно

В Синарский районный суд Каменска-Уральского вновь поступило громкое уголовное дело в отношении четырех бывших сотрудников полиции, которые обвинялись в превышении полномочий и издевательстве над подростками. На сайте суда сообщается, что дело находится в производстве судьи Никитиной, дата заседания пока не назначена.

Как уже сообщал «Новый День», история началась в июле 2018 года, когда полицейские из Каменска-Уральского расследовали кражу телефона и банковской карты. Под подозрение попал 17-летний подросток, но достаточных доказательств не было. Тогда, по версии следствия, двое оперуполномоченных ОП №24 Алексей Возчиков и Василий Половка, стажер Эмиль Гасанов и начальник отдела Алексей Андреев стали оказывать на него и его 15-летнюю знакомую физическое и психологическое давление. Со слов детей, их избивали и подвергали моральным унижениям, юношу вывозили в лесопарк, заставляли копать себе могилу, угрожали убийством. Под давлением подросток был вынужден написать явку с повинной, оговорив себя. История стала известна благодаря депутату заксо Вячеславу Вегнеру.

Несмотря на отрицание вины всеми четырьмя обвиняемыми, в марте 2020 года суд назначил им наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 4 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Но в августе того же года по итогам апелляционного рассмотрения облсуд отменил приговор, уголовное дело было возвращено прокурору для устранения недостатков, препятствующих его рассмотрению судом. Мера пресечения осужденным была изменена на подписку о невыезде.

Каменск-Уральский, Елена Владимирова

Каменск-Уральский. Другие новости 01.07.21

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