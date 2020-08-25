Облсуд отменил приговор полицейским, издевавшимся над подростками

Свердловский облсуд отменил приговор четырем полицейским из Каменска-Уральского, которых судили за издевательства над подростками и приговорили к реальным срокам лишения свободы.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе облсуда, приговор, вынесенный в марте этого года, был обжалован и потерпевшими (не всеми), и осужденными, и их защитниками. По итогам апелляционного рассмотрения жалоб облсуд отменил приговор, уголовное дело возвращено прокурору для устранения недостатков, препятствующих его рассмотрению судом. Мера пресечения осужденным изменена на подписку о невыезде.

Напомним, история началась в июле 2018 года, когда полицейские из Каменска-Уральского расследовали кражу телефона и банковской карты. Под подозрение попал 17-летний подросток, но достаточных доказательств не было. Тогда, по версии следствия, двое оперуполномоченных ОП № 24 Алексей Возчиков и Василий Половка, стажер Эмиль Гасанов и начальник отдела Алексей Андреев стали оказывать на него и его 15-летнюю знакомую физическое и психологическое давление. Со слов детей, их допрашивали без родителей и законных представителей в течение 12 часов, избивали и подвергали моральным унижениям, юношу вывозили в лесопарк, заставляли копать себе могилу, угрожали убийством. Под давлением подросток был вынужден написать явку с повинной, оговорив себя. Впоследствии доказательств его причастности к краже так и не было найдено. При этом в самой полиции инцидент впервые прокомментировали только через несколько месяцев, заявив, что подростки не отличались примерным поведением.

В марте этого года Синарский районный суд Каменска-Уральского признал всех четверых виновными в превышении должностных полномочий и приговорил к реальному лишению свободы на сроки от 3 до 4 лет. Сегодняшнее постановление облсуда может быть обжаловано в кассационном порядке в Седьмом кассационном суде общей юрисдикции.

Екатеринбург, Каменск-Уральский, Елена Владимирова

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