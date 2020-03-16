Один бывший и три действующих полицейских осуждены за издевательства над подростками

Синарский суд Каменска-Уральского приговорил к реальным срокам лишения свободы одного бывшего и трех действующих сотрудников полиции, обвиняемых в превышении должностных полномочий.

Как сообщили РИА «Новый День» в СУ СКР по Свердловской области, в июле 2018 года полицейские расследовали кражу телефона и банковской карты. Под подозрение попал 17-летний подросток. Но достаточных доказательств не было. Тогда двое оперуполномоченных ОП № 24 Алексей Возчиков и Василий Половка, стажёр Эмиль Гасанов и начальник отдела Алексей Андреев стали оказывать на него и его 15-летнюю знакомую физическое и психологическое давление. Со слов детей, их допрашивали без родителей и законных представителей в течение 12 часов, избивали и подвергали моральным унижениям, юношу вывозили в лесопарк, заставляли копать себе могилу, угрожали убийством. Случай получил громкую огласку в СМИ, материалами занялся третий отдел по расследованию особо важных дел СКР по Свердловской области.

Под давлением подросток был вынужден написать явку с повинной, оговорив себя. Впоследствии доказательств его причастности к краже так и не было найдено. При этом в самой полиции инцидент впервые прокомментировали только через несколько месяцев, заявив, что подростки и раньше не отличались примерным поведением.

Следствием было допрошено более 20 свидетелей, назначены и проведены необходимые судебные экспертизы. Несмотря на отрицание вины всеми четырьмя обвиняемыми, суд назначил им наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 4 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Глава пресс-службы ГУ МВД Валерий Горелых заявил, что начальник отдела уже уволен из системы МВД. Решение по трем остальным будет принято после вступления приговора в законную силу. «Всего же за данное вопиющее происшествие к различным видам дисциплинарной ответственности, в соответствии с приказом начальника ГУ МВД области, по итогам служебной проверки привлечено 8 должностных лиц территориального ОВД», – отметил полковник Горелых.

Каменск-Уральский, Евгения Вирачева

Каменск-Уральский. Другие новости 16.03.20

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