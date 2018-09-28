В полиции Каменска-Уральского впервые прокомментировали обвинения в пытках подростках

Начальник МВД Каменска-Уральского Сергей Тананыхин сегодня впервые прокомментировал уголовное дело о пытках подростков в отделе полиции №24. Он заявил, что в реальности ситуация с задержанием несовершеннолетних выглядела иначе, чем ее описывают СМИ.

Напомним, изначально историю журналистам рассказал свердловский депутат Вячеслав Вегнер, к которому обратились родители пострадавших. Суть в следующем: еще в июле трое подростков – двое юношей и одна девушка – были задержаны по подозрению в краже кошелька у посетительницы городского парка. Со слов детей, в отделе полиции их допрашивали без родителей и законных представителей в течение 12 часов, избивали и подвергали моральным унижениям, чтобы выбить признательные показания. Родители подростков подавали жалобы на противоправные действия полицейских, но дело заволокитили, утверждает депутат.

После того, как история получила широкую огласку, в Каменске-Уральском было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст.286 УК РФ «Превышение должностных полномочий».

Сегодня на пресс-конференции руководитель каменской полиции изложил свое видение ситуации. По его словам, подозреваемых подростков доставили в полицию на следующий день после того, как было совершено преступление. Он утверждает, что все дознавательные действия проводились в присутствии законных представителей детей, а допросы длились не более трех часов. На всех протоколах имеется подпись родителей. Также у полицейских есть факты, подтверждающие, что кража – дело рук именно этих подростков. Сейчас отдел, по его словам, «плотно сотрудничает» со следственным комитетом, предоставляя все необходимые для проверки документы.

Также он указал, что обвиняемые подростки не отличаются примерным поведением, сообщает местное издание «Время.Press». Один из подозреваемых, 17-летний парень 13 раз привлекался к уголовной ответственности, состоит на учете как алкоголик, к тому же замечен в употреблении наркотиков. Его родители имели дело с полицией из-за ненадлежащего исполнения своих родительских обязанностей. Девушка в 15 лет также три раза привлекалась к ответственности. Еще один подросток тоже попадал в полицию по факту правонарушений.

По версии Тананыхина, несовершеннолетние приходили в полицию для следственных мероприятий в течение четырех дней. Еще через несколько суток в прокуратуре появилось заявление от бабушки девушки на действия сотрудников полиции.

«В нем не содержалось каких- либо подтверждений ее слов: справок от врача, свидетельствующих о заболевании почек у девушки, о синяках или иных свидетельствах побоев. Но по факту жалобы была проведена служебная проверка, не подтвердившая, что написанное в ней является правдой. Видимо, не удовлетворившись результатами официального расследования, бабушка обратилась к Сергею Барсукову, называющему себя правозащитником, и он, в свою очередь, организовал вброс непроверенной информации в СМИ», – приводит слова полицейского издание.

Зампредседатель общественного совета при МО МВД «Каменск-Уральский» Александр Суворов заявил, что Барсуков на настоящий момент сам имеет три судимости, и верить ему на слово нет никакого основания. При этом, работая в совете в течение девяти лет, Суворов имел возможность хорошо узнать сотрудников полиции, которых обвиняют в нанесении побоев. Охарактеризовать их он может только с лучшей стороны. За все эти годы не было подобных случаев в Каменске-Уральском, тем более, когда дело касается детей. Тем не менее, общественный совет при МО МВД будет обязательно следить за расследованием дела, заявил он.

«Честь мундира дороже. Понятно. Прямо сейчас говорю с мамой пацана, не было ее в первые дни допросов. Ну, и заявление руководителя полиции, что люди не обращались, просто шедеврально. Не знать, что происходит в подведомственном отделении?», – прокомментировал в фейсбуке Вячеслав Вегнер заявления каменских полицейских и пообещал предоставить доказательства правоты родителей подростков в ближайшее время.

Каменск-Уральский, служба информации

Каменск-Уральский. Другие новости 28.09.18

Челябинская гадалка «сняла порчу» с екатеринбурженки за 65 тысяч рублей. / По дороге из Екатеринбурга в Челябинск пропала журналистка (ФОТО). / Колледж Ползунова заплатит штраф за рекламу «Мотива». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»