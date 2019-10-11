СК завершил расследование уголовного дела о пытках подростков в полиции Каменска-Уральского (ФОТО)

В Свердловской области завершилось расследование уголовного дела в отношении четырех сотрудников отдела полиции №24 в Каменске-Уральском, которым вменяется превышение должностных полномочий.

В июле 2018 года обвиняемые полицейские задержали троих подростков по подозрению в краже телефона и банковской карты у посетительницы городского парка. 15-летнюю девочку и 17-летнего парня доставили в отдел полиции. Со слов детей, их допрашивали без родителей и законных представителей в течение 12 часов, избивали и подвергали моральным унижениям, чтобы выбить признательные показания. Родители подростков подавали жалобы на противоправные действия полицейских, но сначала дело заволокитили. Начальник МВД Каменска-Уральского Сергей Тананыхин публично опровергал обвинения в адрес своих подчиненных, а также указывал, что задержанные подростки не раз привлекались к ответственности за правонарушения. После того, как случай получил громкую огласку в СМИ, материалами занялся третий отдел по расследованию особо важных дел СКР по Свердловской области.

По данным следствия, в пытках несовершеннолетних участвовали двое оперуполномоченных, стажер и начальник отдела полиции.

«Насилие применялось полицейскими, как в служебном здании отдела полиции, так и в местном лесопарке, где в отношении одного из потерпевших, в частности, высказывались угрозы убийством. В результате пострадавший подросток был вынужден написать явку с повинной, оговорив себя в совершении кражи. Впоследствии, при расследовании уголовного дела по факту кражи, причастность указанного молодого человека к преступлению не нашла своего подтверждения», – сообщили в следственном комитете.

Год назад родители подростков дали пресс-конференцию, на которой рассказали о том, какие методы использовали полицейские для допроса.

Уголовное дело с обвинительным заключением прокуратуры будет направлено в Синарский районный суд Каменска-Уральского.

Начальник ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что начальник ОП №24 был уволен, а решение по трем оперуполномоченным, обвиняемых в пытках, будет принято по итогам судебного разбирательства.

«Если их вина найдет свое подтверждение, безусловно, их с позором исключат из кадрового состава МВД. Кроме того, они понесут предусмотренную законом уголовную ответственность, а приговор суда станет предметом тщательного разбора на всех строевых собраниях гарнизона с целью профилактики подобного рода ЧП. Всего же за данное вопиющее происшествие к различным видам дисциплинарной ответственности, в соответствии с приказом начальника ГУ МВД области, по итогам служебной проверки привлечено 8 должностных лиц территориального ОВД», – отметил Горелых.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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