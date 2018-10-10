Подростков из Каменска-Уральского, которые обвиняют полицейских в пытках, предложено проверить на полиграфе (ФОТО)

Сегодня в Екатеринбурге состоялась пресс-конференция, на которой родители из Каменска-Уральского, обвинившие полицейских в пытках несовершеннолетних ответили на вопросы журналистов. Обеспокоенные родители заявили, что во время допросов правоохранители избивали их детей «подушкой», в которой находились металлические предметы, рассказывают участники пресс-конференции.

Как уже ранее писал «Новый День», в июле трое подростков – двое юношей и одна девушка – были задержаны по подозрению в краже кошелька у посетительницы городского парка в Каменске-Уральском. 15-летнюю девочку и 17-летнего парня доставили в отделе полиции №24. Со слов детей, в отделе полиции их допрашивали без родителей и законных представителей. По рассказам родителей, подростки скрывали от них первое время, что их отвозят в полицию и так продолжалось несколько дней. Сотрудники полиции в гражданской одежде подкарауливали детей у подъездов домов и увозили в отделение. Там детей били и унижали во время допросов. Лишь на четвертый день допросов родители смогли присутствовать при допросе детей , – утверждают участники сегодняшней пресс-конференции.

Информация о краже, послужившей поводом для задержания подростков, до сих пор разнится. Ранее озвучивалось, что детей обвинили в краже сумки и кошелька, сегодня родители заявили, что сумку дети вернули, а их обвинили в исчезновении денег с карточки.

Полиция по поводу обвинений в применении насилия придерживается прежней позиции: проводится проверка, озвучивать какие-то выводы рано. Руководитель пресс-службы полицейского Главка Валерий Горелых заявил, что если факт издевательства над подростками подтвердится – к нарушителям будут приняты самые жесткие меры реагирования.

Тем нее менее, на данный момент Следственным комитетом по Свердловской области возбуждено и расследуется уголовное дело по статье уголовного кодекса «превышение должностных полномочий». Уголовное дело возбуждено с целью наиболее тщательной проверки доводов нескольких несовершеннолетних подростков о том, что в июле 2018 года к ним якобы было применено насилие со стороны сотрудников полиции. Органами СКР проводится комплекс мероприятий, направленных на самое детальное выяснение всех обстоятельств и объективной картины произошедшего.

Сегодня присутствовавший на пресс-конференции депутат Вячеслав Вегнер заявил, что сегодня было подано заявление в следственные органы о том, что подростки должны пройти исследование с помощью полиграфа. Оно должно выявить правдивость показаний детей как относительно примененного к ним насилия так и по поводу собственно кражи.

Екатеринбург, Владислав Тринько

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