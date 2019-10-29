На Урале начинают судить полицейских, обвиняемых в издевательствах над подростками

Уже 1 ноября в Синарском райсуде Каменска-Уральского состоится предварительное слушание по уголовному делу в отношении одного бывшего и трех действующих полицейских, которых обвиняют в издевательствах над задержанными подростками 15 и 17 лет. Об этом сообщили в Синарском райсуде. Подсудимым вменяют статью 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий».

Как уже писал «Новый День», по версии следствия, в июле 2018 года полицейские задержали троих подростков по подозрению в краже телефона и банковской карты у посетительницы городского парка. 15-летнюю девочку и 17-летнего парня доставили в отдел полиции. Со слов детей, их допрашивали без родителей и законных представителей в течение 12 часов, избивали и подвергали моральным унижениям. Случай получил громкую огласку в СМИ, материалами занялся третий отдел по расследованию особо важных дел СКР по Свердловской области.

По данным следствия, в пытках несовершеннолетних участвовали двое оперуполномоченных, стажер и начальник отдела полиции № 24.

Начальник ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых ранее сообщил, что начальник ОП №24 уже уволен, а решение по трем остальным будет принято по итогам суда. «Если их вина найдет свое подтверждение, безусловно, их с позором исключат из кадрового состава МВД. Кроме того, они понесут предусмотренную законом уголовную ответственность, а приговор суда станет предметом тщательного разбора на всех строевых собраниях гарнизона с целью профилактики подобного рода ЧП», – отметил Горелых.

Каменск-Уральский, служба информации

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