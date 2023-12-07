МВД выплатит 100 тысяч рублей девушке, пострадавшей от действий полицейских

Свердловский областной суд оставил в силе решение, согласно которому Министерство внутренних дел РФ должно выплатить 100 тысяч рублей жительнице Каменска-Уральского. Как сообщили в пресс-службе облсуда, в такую сумму оценили моральный вред, который причинили девушке несколько лет назад теперь уже бывшие сотрудники полиции.

Напомним, эта история началась еще в июле 2018 года. Оперуполномоченные каменского ОП № 24 Алексей Возчиков и Василий Половка, стажер Эмиль Гасанов и начальник отдела Алексей Андреев заподозрили 17-летнего юношу и 15-летнюю девушку в краже телефона и банковской карты. Подростков избивали и подвергали моральным унижениям, юношу вывозили в лесопарк, заставляли копать себе могилу, угрожали убийством.

В марте 2020 года суд назначил обвиняемым наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 4 лет. В августе того же года по итогам апелляционного рассмотрения облсуд отменил приговор, уголовное дело было возвращено прокурору для устранения недостатков. В октябре 2022 года был вынесен новый приговор: все четверо подсудимых признаны виновными, но приговорены не к реальным, а к условным срокам.

Пострадавшая девушка обратилась в Синарский суд Каменска-Уральского, чтобы взыскать с полиции компенсацию морального вреда, и выиграла процесс. МВД пыталось оспорить решение в облсуде, но неудачно.

Каменск-Уральский, Елена Владимирова

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