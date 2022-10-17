По делу об издевательстве экс-полицейских над подростками вынесен новый приговор

Сегодня в Синарском районном суде Каменска-Уральского был оглашен новый приговор четырем бывшим сотрудникам полиции, которые обвинялись в превышении полномочий и издевательстве над подростками.

Все четверо подсудимых признаны виновными в избиении подростков, им назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 4 лет условно. Кроме того, им в течение нескольких лет запрещено занимать определенные должности, сообщает канал «РимМедиа».

Как уже сообщал «Новый День», история началась в июле 2018 года, когда полицейские из Каменска-Уральского расследовали кражу телефона и банковской карты. Под подозрение попал 17-летний подросток, но достаточных доказательств не было. Тогда, по версии следствия, двое оперуполномоченных ОП № 24 Алексей Возчиков и Василий Половка, стажер Эмиль Гасанов и начальник отдела Алексей Андреев стали оказывать на него и его 15-летнюю знакомую физическое и психологическое давление. Со слов детей, их избивали и подвергали моральным унижениям, юношу вывозили в лесопарк, заставляли копать себе могилу, угрожали убийством.

Несмотря на отрицание вины всеми четырьмя обвиняемыми, в марте 2020 года суд назначил им наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 4 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Но в августе того же года по итогам апелляционного рассмотрения облсуд отменил приговор, уголовное дело было возвращено прокурору для устранения недостатков. Мера пресечения осужденным была изменена на подписку о невыезде. В 2021 году дело снова оказалось в Синарском суде.

Каменск-Уральский, Евгения Вирачева

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