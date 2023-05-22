Вступил в силу приговор экс-полицейским, издевавшимся над подростками

Свердловский областной суд оставил в силе приговор Синарского суда Каменска-Уральского в отношении четырех бывших сотрудников полиции, которых обвиняли в издевательствах над подростками. Об этом сообщил «Новому Дню» адвокат Сергей Барсуков.

Напомним, эта история началась еще в июле 2018 года. Оперуполномоченные каменского ОП № 24 Алексей Возчиков и Василий Половка, стажер Эмиль Гасанов и начальник отдела Алексей Андреев заподозрили 17-летнего юношу и 15-летнюю девушку в краже телефона и банковской карты. Подростков избивали и подвергали моральным унижениям, юношу вывозили в лесопарк, заставляли копать себе могилу, угрожали убийством.

Несмотря на отрицание вины всеми четырьмя обвиняемыми, в марте 2020 года суд назначил им наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 4 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Но в августе того же года по итогам апелляционного рассмотрения облсуд отменил приговор, уголовное дело было возвращено прокурору для устранения недостатков. В октябре 2022 года был вынесен новый приговор: все четверо подсудимых признаны виновными, им назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 4 лет условно. Фигуранты снова подали апелляцию, но сегодня областной суд ее отклонил.

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Екатеринбург, Елена Владимирова

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