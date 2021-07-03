Молния на несколько часов остановила движение поездов

Гроза, которая прогремела над Свердловской областью вчера вечером, отразилась и на работе железной дороги: на несколько часов встали пять пассажирских поездов.

Как сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры, вчера в 19 часов 48 минут на железнодорожном перегоне Ильмовка – Ревда молния попала в опору линии электропередач. Произошло аварийное отключение напряжения в контактной сети, и движение поездов на участке было временно приостановлено. Движение было восстановлено сегодня в 03:29.

Из-за ЧП задерживаются пять пассажирских поездов:

№ 16 Екатеринбург – Москва – на 1 час;

№ 139 Новосибирск – Адлер – на 31 минуту;

№ 96 Барнаул – Москва – на 25 минут;

№ 157 Красноярск – Анапа – на 15 минут;

№ 377 Новый Уренгой – Казань – на 14 минут.

Как уже сообщал «Новый День», гроза с градом в Екатеринбурге началась вчера около 17-40. Первыми о непогоде сообщили автомобилисты, застрявшие в пробке по пути в Кольцово. «Град выпадает по 1,5 сантиметра в диаметре», – поделилась автомобилистка. Чуть позже град и ливень начались в юго-восточной части города, затем в центре и других районах. Многие улицы затопило. На озере Балтым из-за удара молнии погибли двое мужчин.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 03.07.21

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