«Яблоко» выдвинуло кандидатов в Госдуму

Партия «Яблоко» определилась со своими кандидатами в Госдуму от Свердловской области.

Руководитель регионального отделения «Яблока» Максим Петлин рассказал «Новому Дню», что в партийный список войдут трое: депутат ЕГД Константин Киселев, бывший кандидат в гордуму Татьяна Анкуда и общественник Дмитрий Калинин.

По одномандатным округам кандидатами от «Яблока» станут: в округе № 168 – общественный активист Владислав Постников; № 169 – предприниматель Николай Гаврилов; № 170 – предприниматель Альберт Хуснутдинов; № 171 – предприниматель Павел Хорошилов; № 172 – бывший директор ДИВСа Геннадий Севастьянов; № 173 – активист партии Александр Куделькин; № 174 – общественник Дмитрий Калинин.

Напомним, на этой неделе свой список в Госдуму утвердила также Партия пенсионеров.

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