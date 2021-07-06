Количество коек для больных коронавирусом увеличили с 4 до 7,4 тысячи

В Свердловской области количество коек для больных коронавирусом увеличили уже до 7 404, хотя еще две недели назад их было менее 4000. Из 772 мест в реанимациях заняты 342.

Приказ об утверждении мощности коечного фонда для оказания помощи больным с Covid-19 опубликован на официальном сайте министерства здравоохранения Свердловской области сегодня. Всего в больницах региона под ковид теперь выделено 7 404 койки. Напомним, на 22 июня их было в два раза меньше – менее 4000.

Больше всего мест для больных коронавирусом – 955 – в больнице №40 Екатеринбурга, 640 – в Госпитале ветеранов войн, 415 коек перепрофилировано в больнице №24, 380 коек – в больнице №6, 337 коек – в больнице №14. Для детей в Екатеринбурге перепрофилируют больницу №11, она же была базовой и во время предыдущего роста заболеваемости – здесь выделят 120 коек. Еще 100 – в восьмой детской больнице. Продолжают наращивать фонд и в специализированных медучреждениях – психиатрических больницах, противотуберкулезных госпиталях.

По области коек намного меньше и сосредоточены они в основном в больницах крупных округов, куда везут пациентов из разных районов. Например, в Нижнем Тагиле 600 коек – в Городской больнице №1, в Ирбитской ЦГБ – 160 коек, в Первоуральской – 160, в Серовской – 50 коек и так далее.

Для тяжелых больных по всей Свердловской области выделено 772 места в реанимациях. Их них, по данным областного штаба, на вчерашний день было занято 342, в том числе 251 пациент находится на аппаратах ИВЛ.

Напомним, ситуация с коечным фондом для больных коронавирусом кардинально поменялась за последние полтора месяца. Еще в конце мая замгубернатора Павел Креков на очередном брифинге по итогам заседания оперштаба говорил, что в Свердловской области планируют постепенно сократить число ковидариев: больницы переводили обратно на плановую работу. На тот момент, по данным Крекова, под Covid-19 было отдано около 2000 коек.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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