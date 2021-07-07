Десятки домов и дворов в Верхней Салде все еще остаются под водой

Вода начала уходить из затопленных территорий Горноуральского округа. Как сообщили в МЧС, в Верхней Салде остаются подтопленными 37 жилых домов (было 54) и 103 приусадебных участка. В Нижней Салде все еще затоплено 16 дворов (было 37). Устранять последствия паводка жителям помогают спасатели и волонтеры – они откачивают воду из подвалов, просушивают дома тепловыми пушками, чистят дворы от мусора.

Как ранее писал «Новый День», с сегодняшнего дня в двух муниципалитетах работают специальные комиссии по оценке ущерба имущества жителей, на основе их обследования будут рассчитаны компенсационные выплаты. На первое время власти пообещали пострадавшим от потопа салдинцам материальную помощь в размере 10 тысяч рублей, но эта сумма возмутила горожан.

Напомним, в Верхней и Нижней Салде действует режим чрезвычайной ситуации. Всего из зоны подтопления были эвакуированы 173 человека, все они отказались ехать в пункты временного размещения и остались у родственников. Для пострадавших от наводнения открыты горячие линии: Горноуральский городской округ 8 (3435) 25-44-49 и Верхнесалдинский городской округ8(3434)53-20-30. Также в пресс-службе МЧС советуют жителям обращаться за адресной помощью по телефону Единой дежурно-диспетчерской службы «112».

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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